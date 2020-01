Le Salon de l’Etudiant commence aujourd’hui à Lille Grand Palais

Le 33e salon de l’étudiant et du lycéen ouvre ses portes ce jeudi jusque samedi à Lille Grand-Palais. 3 jours de salon dédiés aux lycéens soucieux de leur avenir et désireux de choisir leur orientations.

Le salon permet d’aller à la rencontre d’un grand panel de centres de formations (écoles privées et publiques, universités, formations longues et courtes ou encore écoles spécialisées). Des conférences également seront organisées sur les 3 jours.

La nouveauté cette année en lien avec l’actualité du territoire : un « village » sur le salon dédié au design dans le cadre de Lille métropole capitale du design. Le numérique est également mis à l’honneur cette année. Pour la seconde année consécutive, on retrouvera également le campus des métiers et des qualifications pour découvrir divers métiers. Côté conférences, 2 devraient être dédiées à la nouvelle réforme du bac et à parcourus pour répondre aux questions et inquiétudes des lycéens et de leurs parents.

Le salon attend plus de 50 000 visiteurs. Déjà plus de 1 000 étudiants sont inscrits pour les conférences. L’entrée est gratuite mais il faut absolument télécharger son invitation sur le site de l’Etudiant.