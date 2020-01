Le running, la bonne résolution pour 2020

En cette période de bonnes résolutions, certains choisissent de se mettre au sport et optent pour la course à pied. Le running, une pratique peu coûteuse, séduit de plus en plus de sportifs non aguerris.

La course à pied permet de travailler sa capacité respiratoire tout en renforçant ses lombaires et sa gaine abdominale pour un meilleur équilibre postural. La séance de running peut ainsi être complétée par des exercices de renforcement musculaire.

Quelques conseils pour bien vivre la pratique : être bien équipé, démarrer progressivement et pensez à s’étirer deux à trois heures après la séance lorsque les muscles se sont refroidis.

Dans le métropole lilloise, le Club d’Athlétisme de Marquette-lez-Lille propose des séances collectives les mercredis et jeudis à 19h au stade du Haut-Touquet.