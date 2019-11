Le ras-le-bol du maire de Deûlémont face aux accidents sur la D945

Le jeudi 31 octobre, le chauffeur d’un tracteur belge a perdu le contrôle de son véhicule et de sa cargaison sur la route départementale RD 945, à hauteur de Deûlémont.

Cet accident se rajoute à une longue liste pendant le mois d’octobre, comme chaque année, notamment à cause de l’arrivée de l’automne et du changement d’heure.

Entre Armentières et Comines, l’axe routier voit passer plus de 8 000 véhicules et près de 500 camions par jour. Un axe en ligne droite très emprunté, où les limites de vitesse (70km/h) ne sont pas souvent respectées.

La ville de Deûlémont à déjà mis en place des radars pédagogiques qui ont eu leurs effets même si les résultats ne sont pas suffisants.

Le maire réclame depuis déjà 4 ans la mise en place de nouveaux dispositifs et de travaux sur l’axe routier pour renforcer la sécurité et améliorer les conditions de circulation aux abords du village.