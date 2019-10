Le programme des vacances du théâtre Mariska

Le théâtre Mariska, c’est une histoire qui a commencé en 1984 et qui continue depuis avec une trentaine de spectacles de marionnettes. Un spectacle pour toute la famille, avec comme star Petit jean le héros.

Ces histoires durent 45 minutes environ et racontent des aventures autour du thème des saisons, de Noël, du sucre, et bien d’autres… Des spectacles qui cherchent à inculquer la culture et la bienveillance aux jeunes spectateurs.

La double lecture des spectacles permet aussi aux moins jeunes d’aborder les spectacles d’une manière différente pour que tout le monde passe un bon moment.

Et pendant les vacances qui arrivent, le programme du théâtre Mariska est chargé ! Trois salles de spectacle sont mises à disposition: la salle de Cysoing (le théâtre Mariska), une salle mise à disposition par la mairie de Croix, ainsi que la médiathèque de Annoeullin.