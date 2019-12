Le programme des plus beaux marchés de Noël de la région

Nous sommes (enfin) en décembre. Pour ce mois des fêtes, on vous a concocté une petite liste de plusieurs marchés de Noël dans la région.

Commençons immédiatement avec une référence en la matière. Le marché de Noël d’Arras. Plus de 140 artisans et exposants vous accueillent dans une ambiance festive. Une bonne occasion de préparer les fêtes et de trouver des cadeaux. Il y a également une patinoire, un Carrousel, une piste de luge et même une forêt de sapins.

Du côté de Lille, le marché fête ses 30 ans. Vous retrouverez sur la Place Rihour, le traditionnel marché avec ses 85 chalets. Sur la grande place, vous pourrez aussi profiter de la grande roue. Plusieurs animations sont organisées avec, par exemple, des balades en poneys les mercredi ou des animations musicales de Jazz et de Gospel les jeudis.

On part maintenant sur la Côte d’Opale, avec le marché le plus gourmand de la région: celui de Gravelines. Plus de 70 exposants auront à coeur de vous faire découvrir des produits du terroir.

Il y aura également des jeux et tout un programme de festivités et d’animation. Cette 22ème édition du marché ouvrira dès le 10 décembre.

Si vous êtes à la recherche de marchés de Noëls plus originaux… On vous conseille celui de Roubaix. Situé en face du musée la piscine, son Marché de Noël se veut durable et zéro déchet. Vous y trouverez des produits locaux et faits main, réalisés à partir de matériaux recyclés… tout cela dans une ambiance de Noël chaleureuse.

Sur le littoral, le Touquet propose également des animations originales. Avec « Si le Touquet m’était conté… », la magie de Noël s’étend sur l’ensemble de la ville. Il y a une patinoire, un village de Noël, des balades en calèche, des illuminations et un spectacle musicale. De quoi enchanter toute la famille.

Bien évidemment, ces marchés sont gratuits et ouverts jusqu’à la fin du mois. Le Père Noël sera présent pour des animations dans chaque marché. N’hésitez pas à lui déposer votre liste de cadeau… si vous avez été sage.