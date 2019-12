Le personnel hospitalier aussi s’est mobilisé ce mardi au CHU de Lille

Ce mardi, vers 13h, l’ensemble des professionnels de l’Hôpital Public (médecins, interne, laboratoires…) était représenté dans la cour de l’hôpital Claude Huriez au CHU de Lille pour une journée d’action et de mobilisation.



Le corps médical s’est rassemblé pour faire part de leurs inquiétudes sur les retraites et la reconnaissance de la pénibilité de l’activité en hôpital. Cette action s’ajoute à la mobilisation nationale qui a eu lieu ce matin à Paris.



Ces professionnels dénoncent également les paroles du Premier Ministre lors de son élocution du 20 novembre dernier, où il n’aurait en rien rassuré le personnel hospitalier ni solutionné le devenir de l’Hôpital Public, puisque celui-ci doit encore se serrer la ceinture de 600 Millions €. Une restriction budgétaire qui est cause de manquements au sein des hôpitaux : moins de lits, moins de personnels et une baisse de la qualité de soin.

A noter que les laboratoires souhaitent également faire valoir leur revendications, bien que cette fonction est souvent oubliée lorsque l’on pense au monde médical et hospitalier.