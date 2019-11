Le LOSC reçoit l’Ajax ce mercredi pour la dernière de Champion’s League à la maison

Voilà, c’est fini. 3 petits matchs à la maison, et la Ligue des Champions s’arrête pour des Dogues trop inexpérimentés au plus haut niveau, mais aussi pas forcément respectés par les arbitres, comme contre Chelsea, ou encore contre l’Ajax Amsterdam, où les nordistes auraient largement pu obtenir un pénalty pour une main hollandaise non sifflée en tout début de partie. Mais pas de regret, lors du match aller, les néerlandais étaient beaucoup trop fort pour les joueurs de Christophe Galtier, et s’étaient imposés 3 0.

Qu’est ce qui a changé depuis leur première rencontre? Eh bien Lille n’a obtenu qu’un petit point à la maison contre Valence en Ligue des Champions, quand les 3 autres équipes de la poule sont à 7 points. Des nordistes loin d’être réalistes, qui n’ont marqué qu’un but par match de cette coupe européenne, et qui n’ont même plus gagné depuis le 26 octobre dernier contre Bordeaux à la maison. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs disputés toute compétition confondues pour des Dogues méconnaissables.

De son coté, l’Ajax reste sur une série de 4 matchs d’affilée avec au moins 4 buts marqués toutes compétitions confondues, notamment lors du nul incroyable 4 partout contre Chelsea.

Il faudra donc un LOSC nouveau pour cette fin novembre, d’abord pour offrir une victoire pour l’honneur à ses supporters. Mais aussi ce weekend face à Dijon afin de rattraper leur retard sur le haut de la Ligue 1.