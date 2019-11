Le LOSC au PSG ce vendredi, sans Bamba, Osimhen, et 2 adjoints partis en Angleterre

Après son match nul face à Metz, et une semaine de trêve internationale, le LOSC se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG, premier de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce difficile, d’autant plus que les Dogues n’ont toujours pas remporté un match à l’extérieur.

Une équipe nordiste qui sera privée d’éléments offensifs important, Jonathan Bamba étant alité avec de la fièvre, quand Victor Osimhen est lui suspendu après 3 cartons jaunes. Mais le staff va lui aussi être réduit à Paris: Joao Sacramento et Nuno Santos ont présenté leur démission au président mardi soir pour rejoindre José Mourinho à Tottenham. Une décision rapide pour un transfert en Angleterre qui a surpris l’équipe, d’autant plus avant une rencontre aussi importante que celle du PSG. Le directeur sportif Luis Campos est quant à lui derrière l’équipe, et ne rejoindra pas Tottenham et son compatriote portugais à Londres. Du moins pas tout de suite.

Du côté de Paris, il y a aussi des joueurs incertains, notamment M’Bappé et Verratti. Mais l’effectif parisien reste très impressionnant, et surtout fort offensivement.

L’année dernière, à la maison, le LOSC avait battu le PSG 5-1. Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis…