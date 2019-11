Le label Artisan en’Or fête ses 10 ans

Le Label Artisan en’Or créé par la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail Hauts-de-France et porté par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France fête ses 10 ans. Créé en 2009 à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas-de-Calais (CGDAR), le label a pour objectif de valoriser le savoir-faire de l’artisanat des métiers de bouche par le biais de la certification de services. A l’origine, 3 filières ont été inscrites dans cette démarche : la charcuterie, la boulangerie et la boucherie.

Aujourd’hui, ce sont désormais 6 filières qui sont inscrites dans la démarche puisque les pâtissiers l’ont intégrée en 2010, suivis par les chocolatiers en 2011 et les restaurateurs en 2012. Et avec la nouvelle région Hauts-de-France, la Picardie a également rejoint le label.

A ce jour, 300 Artisans en’Or sont répartis sur toute la région. Un chiffre qui n’est pas figé et qui augmente chaque année, d’autant plus que les fromagers devraient eux aussi rejoindre prochainement le label.

La charte de qualité pour obtenir ce label est très stricte. Les Artisans en’Or sont certifiés par un organisme certificateur, AVICERT, qui contrôle la qualité des services, la compétence des équipes, la traçabilité et la qualité des produits, la mise en place de plans d’hygiène et le respect de la chaîne du froid. Les Artisans en’Or garantissent 80% minimum de fabrication maison, une gamme de produits variée et permanente et réinventent sans cesse les savoir-faire de la Région Hauts-de-France pour offrir une entière satisfaction aux consommateurs.