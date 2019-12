Le garage Peugeot boulevard Carnot change (complètement) de visage

“Garage”, c’est le nom de ce nouveau projet au sein de l’ancien garage Peugeot situé boulevard Carnot. Un bâtiment créé il y a près de 100 ans, qui a désormais pour objectif de devenir un moteur économique, mais aussi de commerces et d’innovations sur près de 4000m2.

Ici, l’ancien se mêle au neuf. Des vestiges du garage Peugeot sont restés, comme la rampe de voiture au fond, près de l’atelier, ou de vieux pylônes en béton, toujours en état et visibles dans les open spaces.

Si, à l’étage, l’entreprise de communication NetCo Group a pu s’installer ce lundi, le rez-de-chaussée et le sous-sol sont toujours en travaux, et ouvriront leurs portes au premier semestre 2020.

Un rez-de-chaussée où l’espace sera 100% modulable, en fonction des besoins, et où on retrouvera des bureaux et des ateliers, mais aussi une partie “food” et un magasin qui seront eux ouverts au grand public.

Ce projet va créer une centaine d’emplois.