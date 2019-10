Le festival Bière à Lille, ça commence le 4 novembre!

Avis aux fans de houblon, la 3ème édition du festival Bière à Lille se tiendra du 4 au 10 novembre. Une quarantaine d’événements est prévue dans les restaurants, bars et cavistes de la métropole lilloise.

Le but de cet événement : découvrir les bières artisanales aux côtés de 70 brasseries régionales, françaises et étrangères, à la fois dans des établissements traditionnels (comme les estaminets et bars) ou gastronomiques (comme les restaurants étoilés).

Au programme : dégustations en présence de brasseurs, séances de Beer Yoga, menus cuisinés à la bière…

Pour clôturer la semaine, le Grand Final réunira des Chefs qui se relaieront aux fourneaux à la Gare Saint-Sauveur les 9 et 10 novembre. Le tout évidemment en présence de brasseurs, autour d’un marché d’artisans locaux .

L’an dernier, 9 000 personnes avaient participé au festival Bière à Lille. 13 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition.

Infos et billetterie sur www.bierealille.com