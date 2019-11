Le Crij de Lille lance son nouvel espace de travail partagé pour les jeunes

Le Centre régional d’information jeunesse (Crij) de Lille a créé un nouveau concept à mi-chemin entre la salle d’étude et l’espace de coworking. “On l’a nommé espace de travail partagé, sourit Violaine Colaert, chargée de communication de la structure. On y offre la possibilité aux jeunes de 16 à 30 ans de travailler leurs projets de manière conviviale et avec des échanges.”

L’entrée se fait sans rendez-vous et gratuitement, tous les après-midi. “On a du matériel comme des ordinateurs ou des tablettes. Le jeune peut aussi venir avec son ordinateur et profiter du réseau wifi pour travailler, ajoute Violaine Colaert. Le thé et le café sont également à disposition de chacun.”

L’espace se veut être aussi une porte d’entrée pour permettre au Crij de se faire connaître auprès des jeunes. Un mois après son ouverture, les résultats se font déjà sentir : “On commence à avoir des habitués. On pense prochainement ouvrir un espace réservé aux associations de jeunes.”

Crij Lille, 2 Rue Edouard Delesalle. Ouvert de 13h30 à 17h. Infos au 03 20 12 87 30.