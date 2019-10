Le journaliste et commentateur sportif Christian Palka a annoncé sa retraite à 70 ans. À la fin de l’année, il ne commentera plus les matchs du LOSC, de Valenciennes et du RC Lens pour la radio France Bleu Nord, pour laquelle il travaille depuis 23 ans.

Nous l’avons rencontré dans les studios de la radio, au moment où il se prépare pour une de ses dernières émissions du lundi soir, Tribune Nord.