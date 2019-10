Le cimetière de Roubaix laisse de plus en plus part à la nature

Au début du mois d’octobre, les agents des espaces verts roubaisiens ont plantés 13 000 plantes vivaces entre les tombes de 3 zones tests du cimetière de Roubaix.

La mairie souhaite ramener de la nature et de la végétation dans ce grand cimetière de 17 hectares, suite à l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires.Le résultat: des plantes et des pelouses remplacent le béton et les cailloux.

Ces végétaux nécessitent seulement une taille et un désherbage annuel, et aucun arrosage. Ce qui facilite la tache du personnel du cimetière. Autre avantage, les vivaces favorisent la biodiversité car elles sont propices aux pollinisateurs.

Ces 3 zones seront prochainement complétées par d’autres parcelles, avec pour objectif final de provoquer la transition sur l’ensemble du cimetière.