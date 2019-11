Le chef de l’Octopus à Lille sacré Jeune Talent par le Gault&Millau 2020

La ville de Lille compte un nouveau Jeune Talent du Gault & Millau parmi ses restaurateurs. Pour l’année 2020, le tenant du titre dans la région, c’est Nicolas Choquet, chef de l’Octopus situé place Sébastopol.

S’il a appris la nouvelle il y a 2 semaines, il a réussi à garder le secret dévoilé ce lundi lors d’une grande réception nationale à Paris. C’est le seul établissement des Hauts de France à être distingué cette année.

Après Damien Laforce du Sébastopol il y a 2 ans, et Diego Delbecq du Rozo l’an passé, c’est à nouveau à Lille qu’il faut aller si vous voulez manger ce que sert le Jeune Talent de l’année.

Mais il va falloir faire vite. Ici, il n’y a qu’entre 26 et 34 couverts. Et les réservations vont partir très vite dans les prochaines semaines. D’autant qu’ici, la cuisine est très abordable. Le menu entrée plat dessert est à 28e… et ils attachent une très grande importance au chouchoutage des clients. Autant qu’aux produits, évidemment de saison dans une carte restreinte mais avec uniquement des produits de qualité, et une priorité faite sur les poissons.