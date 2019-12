Le chantier du Bazaar Saint Sau avance bien

Au XXème siècle on y échangeait des marchandises, au XXIème on y échangera des savoirs et des savoirs faire !

Le Bazaar Saint Sau, c’est un projet d’envergure niché dans le centre de Lille, situé juste derrière la Gare Saint-Sauveur.

Cette ancienne friche industrielle réhabilitée ouvrira ses portes au mois de mai 2020 et sera d’une superficie de 5000mètres carrés.

Le Bazaar Saint Sau, c’est un bâtiment dédié à l’économie créative qui prend place sur l’ancienne gare de marchandises. Il accueillera 300 entrepreneurs créatifs dans un bâtiment entièrement refait et modernisé, mais qui garde la structure originale.

Ce lieu dédié à l’économie accueillera des entrepreneurs du monde de l’architecture, du design, du graphisme numérique et même des éditeurs libraires; autant de projets que le Bazaar Saint Sau va accompagner.

Le chantier à débuté il y a un an, et va s’achever sur le temps record d’un an et demi de travaux.