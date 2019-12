L’avenir du métier de prof d’EPS en question suite aux réformes

Le SNEP-FSU (Syndicat national d’éducation physique et sportive) de Lille organise durant deux jours des débats sur la discipline EPS à la Bourse du travail de Lille Fives. L’objectif : discuter des différentes réformes et de leur impact sur le fonctionnement des pratiques sportives pour les jeunes scolarisés. Plus de 50 enseignants d’EPS participent à ce stage qui se termine ce mardi à 17h.

Durant ces 2 jours, des représentants nationaux du syndicat interviennent devant les enseignants de tout âge pour discuter des problématiques liées à l’EPS. Parmi les principales revendications du syndicat : de nouveaux programmes qui consacrent un temps plus important à l’EPS, l’embauche de 30 à 40 de ces professeurs dans les Hauts-de-France et des moyens matériels plus conséquents.

Pour le SNEP, l’EPS est aussi un enjeu social et répond à un besoin vital d’éducation corporelle. Elle permet de donner à tous les élèves la possibilité d’entrer dans une vie physique et sportive et de lutter contre la sédentarité, l’obésité, et d’aller vers une santé dynamique, le tout en et étant source d’activités multiples et des loisirs actifs et récréatifs.