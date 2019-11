L’avenir de la Friche Saint-Sauveur débattue à Sciences-Po Lille

L’association PARC Saint Sauveur organisait hier soir un débat public sur ce projet d’aménagement de la Friche Saint-Sauveur auquel ils sont farouchement opposés. Cette association milite pour laisser cet espace vert riche en biodiversité et nature, là où la mairie et la MEL veulent y poser des logements, des commerces, un groupe scolaire, une piscine olympiques, sans oublier des espaces naturels… mais seulement 8 hectares sur les 23 existants.

Certains candidats déclarés à l’élection municipale étaient invités, et sont venus. Sur les rangs de Science-Po ont été aperçus Marc-Philippe Daubresse, Thierry Pauchet, Violette Spillebout ou Julien Poix. Martine Aubry, même si elle ne s’est toujours pas déclarée sur cette élection, était invitée. Mais elle n’est pas venue.

L’association PARC est depuis longtemps opposé à ce projet urbain. Ses militants ont gagné un recours devant la justice en octobre 2018 qui a gelé le projet. Ils ont depuis eu le temps de savoir ce qu’ils souhaitent voir à cet endroit.

1/ les 23 hectares qui doivent entièrement un poumon vert

2/ Saint-Sauveur doit relier l’entrée et la sortie de ville d’une manière verte, en invitant ceux qui arrive dans un paysage verdoyant et non pas bétonné

3/ l’association ne veut plus « de grands projets d’urbanisation ». Elle veut qu’on privilégie aujourd’hui un projet qui parte de ce qui existe, valorisant l’existant, la nature, de la biodiversité.