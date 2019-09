L’association de défense des animaux L214 s’attaque à Intermarché

Les bénévoles de L214 se sont rassemblés hier devant Intermarché, rue Nationale à Lille. L’association de protection animale dénonce le manque d’engagement de l’enseigne à exclure de ses approvisionnements des poulets provenant “des pires conditions d’élevage et d’abattage”.

Munis de photos chocs, les bénévoles ont distribué des tracts aux passants et renvoyaient également à une pétition en ligne (intermarche.stopcruaute.com) pour qu’Intermarché s’engage à abandonner ces pratiques d’élevage et d’abattage des poulets de chair. Une campagne lancée par l’association après plus d’un an de sollicitations infructueuses auprès des Mousquetaires.

Contactée par la rédaction, la direction d’Intermarché ne s’est pas exprimée sur cette action de l’association de défense des animaux.