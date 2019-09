L’association “A Bras Cadabra” vient en aide aux prématurés

L’association “A bras cadabra” vient en aide aux familles de prématurés de différentes manières:

Avec la création de confections et la distribution gratuite au sein des services de néonatalogie et de pédiatrie des hôpitaux associés, par la création de décorations pour égayer les couloirs des hôpitaux, mais aussi avec une collecte de vêtement et de jouets ensuite offerts aux enfants hospitalités.

L’association met aussi en place des évènements à chaque temps fort de l’année: les fêtes des mères et des pères, mais aussi à Pâques et à Noël, ou lors de la journée internationale du deuil périnatal et de la journée mondiale de la prématurité.

Isabelle est bénévole et ambassadrice de l’association à Lille. Dans son atelier, situé à son domicile, elle réalise différents vêtements réservés aux enfants prématurés, ainsi que diverses décorations. Nous l’avons rencontrée.