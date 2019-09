L’Ajax, premier adversaire des Dogues de retour sur la scène européenne

Ce mardi soir, le LOSC retrouvera la Ligue des Champions avec une déplacement à l’Ajax Amsterdam. Un déplacement très attendu par les supporters lillois, qui ont rempli le parcage. 2500 personnes vont prendre le départ en rouge et blanc direction les Pays bas.

Un match pas évident face à une équipe habituée des joutes européennes, et qui a encore réalisé une saison 2018-2019 impressionnante, surtout en LDC. Présentation du premier adversaire des Dogues.

Cela fait 13 ans que les lillois attendaient d’entendre à nouveau la célèbre musique de la Ligue des Champions. S’il va falloir encore patienter jusqu’au 2 octobre pour qu’elle résonne au Stade Pierre Mauroy, ce mardi, les Dogues ainsi que 2500 supporters vont faire déplacement jusque Amsterdam pour cette première journée de phase de poule dans la reine des compétitions européennes.

L’Ajax, un très gros morceau pour commencer. Les hollandais restent sur une année pleine, avec le titre de champion des pays bas, la coupe nationale, et leur super coupe, sans oublier une demi finale de Ligue des Champions, où ils avaient éliminé le Real Madrid et la Juventus en 8e et en Quart.

Si, sur le papier, les hommes d’Erik ten Hag partent donc largement favori, il ne faut pas oublier que, tout comme le LOSC, l’Ajax Amsterdam a vendu plusieurs de ses meilleurs éléments. Frenkie de Jong est parti au Barça, le patron de La Défense, Mathis de Light a lui pris la direction de la Juventus, sans oublier Kasper Dolberg aujourd’hui au sein de l’OGC Nice.

Autre chance pour les Dogues, celui d’affronter un Ajax amoindri. Le milieu de terrain Donny Van de Beek et le défenseur Noussair Mazraoui sont incertains pour ce match. Et l’entraîneur du club de la capitale des Pays Bas ne devrait pas prendre de risques, puisque l’Ajax a un match très important dimanche en championnat contre le PSV Eindhoven…