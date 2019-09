La zone des Muchaux, nature ou bétonnée?

Le dossier date de plus de 20 ans. Entre Lambersart et Saint-André, la zone des Muchaux, une étendue de 45 hectares, a failli devenir le théâtre d’une grande bétonnisation. Cette zone, appartenant à une famille d’agriculteurs, a toujours suscité la convoitise de la municipalité qui a souhaité y construire entre 350 et 400 logements et des commerces. Son argument: la nécessité de trouver de nouveaux hébergements.

Après avoir été en pause, en 2014, Marc-Philippe Daubresse, maire de Lambersart et vice président à la MEL, avait tenté de passer à l’action, en modifiant le Plan Local d’Urbanisme pour rendre la zone constructible. Mais des habitants se sont réunis au sein du collectif « Tous acteurs de notre ville ». Un groupe qui a fait appel à toutes les autorités compétentes pour casser cette volonté et ce PLU.

Une mobilisation qui a permis de réunir différentes études, avec une enquête publique en 2015 et 2016 qui a conclu à un avis négatif concernant la modification du terrain. De son côté, une commission indépendante des espaces naturels agricoles et forestiers a elle aussi tranché en faveur des défenseurs des lieux.

Reste à savoir si la MEL va passer outre toutes ces réserves. Rien n’est moins sûr, surtout avec les tendances écologistes et la peur de recours judiciaires, qui, avec toutes ces réserves émises au préalable, seraient sans doute perdus.