La situation est catastrophique dans les maternités

Suite à la suspension des activités d’accouchement à Tourcoing, la situation est tendue dans les maternités de la métropole lilloise. À Roubaix, qui récupère une grande partie des femmes qui devaient accoucher à Tourcoing, les salles de pré-traitement ont été transformées en salle d’accouchement. Dans les 24 heures qui ont suivi l’annonce de l’arrêt des accouchements à Tourcoing, la maternité de Beaumont à Roubaix, habituée à faire naître 7 et 12 bébés par jour, a dû gérer sept naissances en plus. « Les sages-femmes font ce qu’elles peuvent, mais Roubaix ne peut pas assurer pour Tourcoing. À Lille, il y a aussi des problèmes… Tous les effectifs sont tendus. Il y a un risque énorme que l’ensemble du système s’effondre », alerte Jacques Adamski, secrétaire CGT et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Pour ce dernier, l’agence régionale de santé doit réagir : « Des gynécologues-obstétriciens doivent être réquisitionnés afin de rouvrir la maternité de Tourcoing. Il y a urgence”, insiste le secrétaire de la CGT.