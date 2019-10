La piétonnisation ou non de la place Louise de Bettignies au coeur du débat

Lors du conseil de la MEL du 11 octobre, la décision de remettre en circulation une voie de route sur la place Louise-de-Bettignies pour les bus a été prise.

Un choix considéré comme logique, sans surprise et connu depuis 3 ans, et qui garantirait le bon fonctionnement de la circulation des bus et des automobilistes lillois. Une place Louise-de-Bettignies en zone piétonne est aujourd’hui considéré comme inenvisageable et irréalisable pour la majorité du conseil.

Pourtant, le groupe EELV se montre indigné par cette décision. Pour les membres du parti, il est essentiel de transformer le centre-ville de Lille en zone piétonne. La place Louise-de-Bettignies, qui est en travaux, devait effectuer cette transition déjà mise en place dans d’autres villes de Flandres comme Bruges ou Gand en Belgique.

Deux avis bien distincts se sont créés. Nous avons rencontré Jacques Richir, adjopint au maire de Lille et en faveur de cette voie de circulation, et Stéphane Baly, membre d’EELV et pour la mise en place d’une zone piétonne sur la place.