La parole aux défenseurs du bilan de Damien Castelain à la MEL

Souvenez-vous. En début de semaine, 3 partis du conseil communautaire de la MEL (APM, GIDEC et MCU) annonçaient vouloir s’unir pour proposer un nouveau projet métropolitain à l’approche des élections de 2020.

Le parti Métropole Passions Communes (MCP) a souhaité leur répondre.

3 vice-présidents de la MEL, et membre du groupe MPC (à tendance droite, UDI), se sont donc rassemblés à la brasserie métropole pour dénoncer un appel « absurde, sans consistance et qui vise à se positionner politiquement à 4 mois des élections municipales. »

Pour le parti MPC, cette position révèle une situation similaire à la période pré-électorale de 2014, où ces mêmes partis s’étaient déjà rassemblés pour former « une opposition » au clan Damien Castelain.

Ils pointent également « une critique facile. Ils crachent dans la soupe… » Tout en affirmant que les 3 partis ont pleinement participé aux décisions de la MEL (seulement 1% d’abstention sur les délibérations durant ce mandat). Ils insistent sur le succès de la « MEL au coeur des communes ».

MPC revendique son soutien à Castelain, et ils insistent sur le succès de la « MEL au coeur des communes. Alors que l’opposition vise la MEL au coeur des villages ».