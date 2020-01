La MEL s’invite dans les sujets de campagne de Marc-Philippe Daubresse

Ce jeudi, Marc-Philippe Daubresse effectuait un point presse autour des thématiques de la MEL. Le candidat des Républicains dénonce « une hypocrisie » qui entoure la métropole. Alors que les candidats font des promesses électorales à l’approche de mars, Marc-Philippe Daubresse estime que 90% des thématiques (mobilité, sécurité, logement…) ne se résoudront que par la MEL.

Autour de cette constatation, le candidat dénonce des décisions prises uniquement par quelques privilégiés et non par le peuple. Autour de ce constat, il évoque les 5 premières mesures de son programme communautaire, à savoir les transports, la mobilité, le logement, la lutte contre le réchauffement climatique et la concertation.

Lors de cette conférence, Marc-Philippe Daubresse a rappellé qu’il n’est en aucun cas intéressé par la présidence de la MEL. Son objectif, c’est la mairie de Lille. Avec cette fonction, il espère plus de concertation et d’échanges, par la création d’une charte.

Son programme, finalisé en fin d’année, devrait être rendu publique à la fin du mois, début février.