La maraude des animaux, un collectif qui prend soin des animaux des SDF

Vendredi, 20h, la température frôle le zéro degré. Sur la Grand-Place de Lille, quatre personnes sans domicile fixe, accompagnées de leur chien, viennent rencontrer la Maraude des pros, un collectif de professionnels de la santé et du bien-être pour les animaux. “Nous sommes une dizaine de vétérinaires, d’ostéopathes et de praticiens divers, à venir vérifier l’état de santé des chiens, explique Lucile Devlaeminck, créatrice de l’événement. À cette période, pendant une soirée, nous parcourons Lille à la rencontre d’une centaine d’animaux. L’objectif est de faire en sorte qu’ils passent l’hiver sans problème.”

La maraude vérifie l’état de santé du chien ainsi que ses papiers. “C’est important, car s’il n’est pas en règle, il peut être retiré.” Une déchirure pour le maître qui peut aussi être une source de danger. En montrant une jeune femme accompagnée d’un gros chien, Lucile Devlaeminck souligne : “C’est simple, sans cette présence animale, une femme à la rue est beaucoup plus vulnérable. »

Ces animaux sont parfois, aussi, le dernier lien social pour leur maître. “Mon chien, Luxor, c’est toute ma vie, lance Philippe, 51 ans, vagabond lillois, je lui parle, il me répond, il me tient chaud la nuit. Il m’apporte plus que n’importe qui.” Philippe est donc ravi de voir l’équipe faire le check-up annuel. “On prend le pouls, on organise si besoin l’implantation d’une puce électronique, car il y a des disparitions parfois, on vérifie les vaccins et on soigne tout de suite si c’est possible. Si des opérations sont nécessaires, on le fait gratuitement au cabinet, explique Karine Massé, vétérinaire lilloise. D’une manière générale, les chiens sont bien parés pour affronter l’hiver, on a rarement de gros soucis.” Philippe acquiesce : « Grâce à la maraude, je sais que tout va bien pour Luxor. On a fait son carnet de vaccination, les membres du collectif lui ont fait tous les papiers, et même sa carte d’identité et sa carte européenne, si je me fais contrôler par la police demain, je sais que tout ira bien.” De quoi attendre l’arrivée des beaux jours plus sereinement.

Pour faire un don : www.helloasso.com/associations/vet-dispensaire