La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités déménage

Après quarante ans de présence rue Gosselet à Lille, la Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) va déménager. D’ici à la fin décembre, l’institution qui regroupe une centaine d’associations membres doit s’installer au 5 rue Jules de Vicq à Fives.

Elle occupera gratuitement cet immeuble communal en colocation avec un centre de ressources pédagogiques.

La question du transfert de la MRES se pose pratiquement depuis son origine. En 1979, quand le maire Pierre Mauroy permet son ouverture aux termes d’un accord avec ses partenaires écologistes, il laisse entendre que son implantation dans une ancienne faculté de géologie au centre-ville est provisoire. Une vingtaine d’années plus tard, c’est l’équipe d’animation de la MRES qui réclame des locaux plus adaptés pour ses hôtes et ses 16 salariés. En vain.

A partir de 2016, c’est au tour de la municipalité de revenir sur ce déménagement. Elle souhaite que sa locataire quitte la rue Gosselet pour permettre l’extension du Musée d’histoire naturelle tout proche.