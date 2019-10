La maison natale du Général de Gaulle va fermer ses portes pendant 1 an

La Maison natale Charles-de-Gaulle, située rue Princesse à Lille, fermera ses portes pour une période d’un an à partir du lundi 4 novembre. D’importants travaux vont y être effectués. « Cela fait 15 ans qu’elle n’a pas été rénovée et, en 15 ans, l’établissement a accueilli plus de visiteurs qu’on pouvait espérer. Cette maison, qui n’a pas été conçue pour être un musée, souffre un peu du passage du public », rapporte Marie Lefebvre, directrice de la Maison natale Charles-de-Gaulle.

Trois millions d’euros vont être investis avec l’objectif de consolider la structure datant de la fin du XVIIIe siècle et de retrouver l’authenticité du lieu, tel qu’il était lorsque Charles de Gaulle y a vu le jour en 1890. “Il y aura des changements très visibles”, prévient la directrice.

Le nouveau visage de la Maison Natale Charles-de-Gaulle sera dévoilé le 22 novembre 2020 à l’occasion du 130e anniversaire de la naissance de l’homme politique. Quelques 18 000 personnes visitent, chaque année, cette bâtisse.