La facade de la cathédrale Notre-Dame de la Treille fête ses 20 ans!

Il y a 20 ans, le 19 décembre 1999, la façade de Notre-Dame de la Treille était inaugurée marquant ainsi l’achèvement de la construction de la dernière cathédrale du second millénaire.

Jusque dans les années 90, la cathédrale est inachevée et possède une façade provisoire de briques posées en 1947. C’est 40 ans plus tard que Monseigneur Vilnet, alors évêque de Lille, entreprend d’achever cette Cathédrale dont la construction avait commencé en 1856, près de 150 ans plus tôt. Le projet d’une façade de style sobre et contemporain est retenu.

La nouvelle façade que l’évêché de Lille qualifie de « Porte du ciel » a constitué une étape décisive dans la réappropriation du lieu par les fidèles. Autrefois surnommée « la verrue du Vieux Lille », Notre-Dame de la Treille est aujourd’hui devenue l’un des sites les plus visités de Lille avec environ 1 million de visiteurs par an.

Pour célébrer cet anniversaire, 3 temps forts sont prévus au sein de la cathédrale. Une exposition à partir de photographies anciennes provenant des archives diocésaines de Lille et du Père Paul Tiercent et du père Gonzague Cuvelier, présents lors des travaux. Dans un second temps, ce vendredi 6 décembre, la cathédrale va lancer la réédition d’un livret dédié à la cathédrale. Et pour conclure les festivités, une messe d’anniversaire sera présidée par Monseigneur Laurent Ulrich et célébrée le lundi 23 décembre à 17h30 dans cette la cathédrale.