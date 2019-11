La coupe de la Champions League et Robert Pirès chez Nissan Lille avant LOSC-Ajax

Quelques jours avant la rencontre entre le LOSC et l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Nissan, sponsor de la compétition, a permis à sa concession de Lezennes d’accueillir la mythique coupe de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Robert Pires, champion du monde en 1998, et d’Europe en 2000 avec les Bleus, était présent pour rencontrer les fans, signer des autographes et prendre des photos, mais aussi pour réaliser des défis avec les fans comme le tir au but dans le coffre de la nouvelle Nissan Juke !