La colère et le choc des parents de l’adolescente renversée à Roubaix

Leur vie a basculé dimanche. Vers 16h, Elodie et Steeve Moerman reçoivent un coup de fil leur annonçant que leur fille, Léa, a été renversée par une voiture sur un passage piéton, avenue de Verdun, aux Trois-Ponts à Roubaix. « On s’est précipité sur les lieux, rapporte Elodie Moerman, à notre arrivée, j’ai vu ma fille à terre, le visage gonflé et du sang partout. » A ses côtés, son petit frère, qui a tout vu, et une dame tentent de la rassurer. Le chauffard, qui selon les premiers éléments roulait à vive allure, lui, a pris la fuite. « Les secours ont découpé ses habits, c’est là que j’ai vu qu’elle avait une importante blessure à la jambe », se souvient la mère de famille. Sous la violence du choc, l’adolescente de 13 ans, a été projetée à 22 mètres. « C’est un miracle qu’elle soit encore en vie », lâche la maman. Grièvement blessée, Léa est conduite à l’hôpital de Lille. Elle a une fracture du bassin et du fémur. « Aujourd’hui, elle reprend des forces, elle est consciente, parle mais a toujours des douleurs », souligne Elodie Moerman. Psychologiquement, c’est toute la famille qui est sous le choc, « mes enfants font des cauchemars, nous aussi », raconte Elodie. Les parents de Léa espèrent maintenant que la justice fera son travail. Le chauffard, qui avait dans un premier temps pris la fuite, s’est rendu quelques heures après le drame. Il n’avait pas le permis de conduire. « Aujourd’hui, la police attend de pouvoir interroger Léa sur ce qu’il s’est passé, mais elle ne se souvient pas de grand-chose. » Le couple pointe aussi du doigt le lieu où s’est fait renverser leur fille. « A cet endroit, peu d’automobilistes respectent la limitation de vitesse, sans compter que les buissons cachent la visibilité au niveau du passage piéton. Il ne faut pas que cela puisse se reproduire. »