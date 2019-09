La colère des assistants de régulation médicale (AMR)

Les assistants de régulation médicale (ARM) du SAMU manifestent aujourd’hui à 15h dans les rues de Lille. Ils estiment ne pas avoir été entendus par la ministre de la Santé. “On ressent une grande fatigue et une grande lassitude : le nombre d’appels augmentent, les effectifs ne suivent pas… Et on ne nous apporte pas de réponse, regrette Cédric Givaudan, assistant de régulation médicale au Samu de Lille.

Il faut équiper les services en personnel et en matériel et augmenter les effectifs pour traiter cette augmentation du nombre de passages aux urgences et d’appels au Samu. Si on obtient cela, ce sera déjà une grosse avancée.”

Les ARM assurent qu’ils poursuivront le mouvement et qu’ils multiplieront les actions tant qu’ils n’auront pas ce qu’ils demandent.