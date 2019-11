La campagne d’hiver des Restos du Cœur est lancée

La 35e campagne d’hiver des Restos du Cœur débute ce mardi dans toute la France. Dans le Nord, ils sont plus de 2 000 bénévoles à faire vivre cette association. Des bénévoles qui seront répartis dans les 86 centres d’accueil et de distribution alimentaire dans l’agglomération de Lille, les Weppes ainsi que dans le Douaisis.

Ce lundi, aux Restos du Cœur de Villeneuve d’Ascq, c’était jour de livraison des produits, mais les bénévoles avaient également organisé une première distribution avec un jour d’avance. « On a accueilli les personnes qui étaient venues s’inscrire les semaines précédentes, indique Béatrice Delobel, responsable du centre de Villeneuve d’Ascq, les personnes non-inscrites étaient aussi les bienvenues, on a pu leur offrir un café et leur donner un colis de dépannage. »

L’an dernier, dans le département, la campagne d’hiver avait permis aux 26 000 bénéficiaires de préparer près de deux millions de repas, « soit une relative stabilité par rapport à l’année précédente », indique un communiqué de l’association. « On voit généralement les mêmes personnes, reconnait Béatrice Delobel, c’est un peu une déception, car cela veut dire qu’elles sont toujours en difficulté. »

Maria Silva Pires, bénéficiaire des Restos du Cœur depuis 2011, n’aurait pas raté ce premier rendez-vous de la campagne hivernale : « Je ne travaille pas, je suis au RSA et j’ai trois enfants dont deux encore à charge. Les Restos du Cœur me sont d’une grande aide. » Plus que des aliments, la mère de famille vient aussi chercher un peu de réconfort, « les bénévoles prennent le temps de nous offrir un café, de nous parler,… Cela remonte le moral. À chaque fois que je viens, je repars plus gaie. »