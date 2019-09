La brigade de reconquête républicaine a pris ses marques dans le quartier de l’Alma

Depuis six mois, les policiers de la brigade de reconquête républicaine (B2R) ont fait leur apparition dans les rues du quartier de l’Alma à Roubaix. L’objectif de ces agents est de combattre les zones où incivilité, violences, trafics et radicalisation pourrissent la vie des habitants. “On ne règle pas en quelques mois des problèmes qui existent depuis plusieurs années, mais on assiste un changement de climat, on voit une confiance qui revient”, assure Guillaume Delbar, maire de Roubaix. Un bilan positif confirmé par Eric Eudes, commissaire central de Roubaix : “Cette brigade lutte contre la délinquance, et nous avons déjà de bons résultats avec des saisies en termes de drogues ainsi que d’armes, souligne le commissaire. Mais le rôle de cette police de sécurité du quotidien est aussi de créer un partenariat renforcé avec différents acteurs du quartier tels que les bailleurs sociaux, la police municipale, les écoles et surtout avec les citoyens.”