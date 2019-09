La boulangerie Brice, meilleure des Hauts-de-France?

L’émission “La meilleure boulangerie de France” a posé ses caméras dans la région afin de faire découvrir les spécialités des Hauts-de-France à ses téléspectateurs. Dix boulangeries s’affronteront toute la semaine. Deux établissements de la métropole lilloise seront à l’écran : la boulangerie Martin créateur de plaisir à Villeneuve d’Ascq et la boulangerie Brice de Marquette-lez-Lille.

À la tête de cette dernière, Maxime Brice et sa sœur Marion. « Maxime gère le côté fournil, boulanger et les produits, et moi la vente, le management et l’administratif », rapporte Marion Brice. La boulangerie s’était déjà distinguée en étant élue Meilleur croissant des Hauts-de-France en 2018.

Si la fratrie a participé à l’émission du chef cuisinier Norbert de Tarayre et de Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de France boulanger, c’est grâce à leurs clients : « Nous prenons cela comme une reconnaissance de leur part, on a été très touchés qu’ils nous inscrivent », commente Marion.

L’émission a été tournée en mai, Maxime et sa sœur connaissent donc déjà les résultats, mais motus et bouche cousue ! Mais vainqueur ou non, « ce qui compte, c’est le partage, la convivialité, bref, l’esprit de la boulangerie », affirme Maxime, ravi de l’expérience.