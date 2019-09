“Sans faute(s)” aux éditions du Puits Fleuri, c’est un livre bourré de trucs et astuces pour ne plus jamais faire de fautes d’orthographe.

Aujourd’hui, les fautes de français sont de plus en courantes, et peuvent être pénalisantes, dans le monde professionnel comme personnel.

Ce livre n’est pas un Bescherelle, mais un moyen pratique pour éviter les fautes d’orthographe.