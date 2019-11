“Le Père Noël est-il un Rockeur” devient le “Perno Festival”

Pour son quart de siècle le festival Le père Noël est-il un rocker ? change… de nom et devient Le Perno festival. Le principe, lui, reste le même : une place de concert = un jouet offert = un enfant heureux. Le festival, qui débute aujourd’hui, propose ainsi quatre soirées pop-rock, hip-hop, reggae et électro. Pour assister à un concert et faire une bonne action, il faut se rendre sur le site pour acheter une place et choisir un cadeau ou dans le magasin Oxybul, rue Pierre-Mauroy à Lille, pour acheter un jouet et l’échanger en caisse contre une place. Les cadeaux seront distribués lors d’une journée spéciale à des enfants défavorisés de la métropole lilloise.

Infos et programme sur www.leperenoelestilunrocker.com