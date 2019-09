Thibaud Cottin, chargé de communication pour L4M.fr, était sur notre plateau pour parler de leur semaine spéciale, dédiée à l’emploi sur le secteur automobile dans les Hauts-de-France.

Plus de 50.000 personnes travaillent déjà dans ce secteur dans la région, ce qui en fait un des plus gros du paysage de l’emploi dans le Nord et le Pas de Calais.