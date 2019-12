Invaincus à domicile, et avec 3 victoires d’affilée, le LOSC reçoit Montpellier vendredi

Retour à la Ligue 1 après une nouvelle et dernière défaite en Champion’s League pour le LOSC (défaite 2 1 face à Chelsea). Lille reçoit Montpellier ce vendredi à 20H.

Un retour au pain quotidien qui n’est pas pour déplaire aux Dogues qui se plaisent de nouveau dans ce championnat, puisque les nordistes se sont imposés sur leurs 3 dernières rencontres, et ce sans encaisser de but. Les lillois ont même 28 points, et sont 3e. Ils sont d’ailleurs toujours invaincus à domicile cette saison, et sont la seule équipe française dans ce cas cette saison.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier va pouvoir compter sur Mike Maignan, qui avait été touché et obligé de sortir contre Chelsea après un choc avec Kurt Zouma. Mais le gardien tricolore sera opérationnel, tout comme Adama Soumaoro, de retour dans le groupe.

Adama Soumaoro, dont le nom fait partie des possible partants cet hiver. Lui et Thiago Maia devraient quitter le domaine de Luchin, puisque leurs postes sont plus que doublés, alors que Lille ne joue plus de compétitions européennes, et ne va jouer qu’un match par semaine. Dans une interview, Gérard Lopes évoquait par contre l’arrivée d’un joueur offensif, en fonction de l’état de santé de Timothy Weah, blessé depuis le début de saison.

Outre le coach, c’est Jonathan Ikoné qui s’est présenté face aux journalistes ce jeudi. Le milieu de terrain, lui aussi sélectionné en équipe de France pour la première fois cette saison, vit un début de saison compliqué, même s’il a su être (trop rarement) décisif. C’est par exemple lui qui égalise contre Valence à la maison, et qui a permis aux Dogues de croire à une possible suite de la compétition européenne. Lui et Jonathan Bamba, probablement orphelins de Nicolas Pépé parti à Arsenal, sont la cible de critiques de la part des supporters nordistes. Mais Christophe Galtier continue de leur faire confiance et de les titulariser.