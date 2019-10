Les meilleurs moments de la conférence de presse de Christophe Galtier

Après un premier match décevant contre l’Ajax Amsterdam (3-0) les Dogues accueillent ce mercredi soir les joueurs de Chelsea. Des anglais grands habitués de cette compétition, qu’ils ont remporté en 2012.

Christophe Galtier l’a assuré lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, il repartira sans regret car il ne tolérera aucun attentisme de la part de ses joueurs.

Il compte d’ailleurs montrer tout le potentiel du LOSC. Avec des jeunes, « athlétiquement prêts, techniquement bons ». Il faut aussi apprendre de ses erreurs et « rester plus intenses et déterminés que face à l’Ajax ».

Il reste au Losc « cinq matchs à jouer », les chances sont là, et « tout est possible dans cette compétition ».

