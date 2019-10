INFRA, une structure lilloise pour aider les artistes réfugiés en France

Latitudes Contemporaines est une structure culturelle créée en 2003 dédiée au spectacle vivant, connue pour son festival qui a lieu au mois de juin sur la métropole et en région, et qui est devenu le grand rendez-vous de la scène contemporaine des Hauts-de-France. Sa programmation s’étend à tous les champs artistiques sans restriction de formes : performance, danse, théâtre, musique et oeuvres hybrides qui feront l’art de demain.

Les équipes de ce festival étaient présentes à la Maison Folies de Wazemmes pour présenter INFRA (inclusive network for refugee artists), un projet européen qui a été validé par la commission européenne en juin 2019. Il a pour but de favoriser l’intégration professionnelle des artistes en situation d’exil, et à les accompagner dans la création de liens professionnels avec le secteur culturel Européen (par exemple dans la demande de subvention, ou alors dans la présentation d’oeuvres à des galeries).

Ces artistes vont d’abord suivre une formation sur 24 mois, qui va leur permettre de se déplacer sur le territoire européen via des ateliers, ou chez les différents partenaires du projet. Un projet qui est la réunion de quatre partenaires principaux, Latitudes contemporaines (Lille, FRANCE), le music and drama Theater (Tbilissi, GEORGIE), le Short Théâtre (Rome,ITALIE) et le Vooruit (Gand, BELGIQUE) et le MIR Festival (Athènes, GRECE).