Inauguration de la place Pierre-de-Saintignon devant Euratechnologies

Martine Aubry, la maire de Lille, Damien Castelain, le président de la Métropole Européenne de Lille et Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France se sont réunis, ce mercredi soir, devant le parvis d’Euratechnologies pour inaugurer la place Pierre-de-Saintignon.

Des politiques de tous bords étaient présents pour cet hommage, d’Eric Dillies, ancien président du RN de Lille, jusqu’à Violette Spillebout, la tête de liste LREM aux municipales de Lille pour 2020. Tous ont voulu rendre hommage à celui qui a fondé ce pôle d’excellence et d’innovation dédié au numérique.

Décédé le 9 mars dernier, à 70 ans, Pierre de Saintignon était l’un des plus proche collaborateur et ami de Martine Aubry. Dans son combat pour l’insertion, l’emploi, et le rayonnement du numérique à Lille, il a été le fondateur d’Euratechnologie. Un lieu de l’entreprenariat numérique et de l’innovation qui ne cesse de se développer fait briller depuis la French tech dans la région.

La cérémonie est revenue sur son parcours. Né en 1948 à Angers, il arrive à Lille en 1977. En 1989, il entre au conseil municipal de Lille, aux côté de Pierre Mauroy. Une vie d’élu qu’il ne quittera pas. Pierre de Saintignon a été le premier à vouloir faire renaitre la friche industrielle Leblan Lafont, en permettant aux jeunes de se lancer dans l’innovation. Euratechnologies c’est aujourd’hui 300 entreprises et 4000 salariés.