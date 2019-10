Immersion dans un cerveau au Palais de la Bourse pour la Fête de la science

Partir à la découverte du cerveau vous intéresse ? C’est ce que propose l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), aujourd’hui et demain, dans le cadre de la Fête de la science. Confortablement allongés dans un dôme gonflable, les participants vivront une expérience immersive en compagnie d’une médiatrice scientifique et d’un musicien qui les guideront dans les méandres d’un cerveau en action.

Dernières séances ce jeudi à 11h, 15h et 16h, au Palais de la bourse de Lille (place du Théâtre). Accessible à tous (à partir de 10 ans) et gratuit sur inscription sur www.weezevent.com/animation-multimedia-immersive-le-cerveaurium-a-partir-de-10-ans.