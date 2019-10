Ilévia lance un défi : passer un mois sans sa voiture

Hugo Lallain fait partie des volontaires qui participeront pendant un mois au défi « 1 mois sans ma voiture » lancé par Ilévia.

Pour y parvenir, ce Lillois bénéficie d’un accès illimité aux transports en commun de la métropole lilloise ainsi que du prêt d’un vélo, d’un crédit de 100 € de location d’une voiture en autopartage, de trajets en vélotaxi et de 4 livraisons de courses à domicile.

« J’habite en centre-ville de Lille et je travaille à Villeneuve d’Ascq. Actuellement, j’utilise ma voiture plus par facilité et confort. Il m’est arrivé de venir en vélo ou en métro au bureau, mais je souhaiterais que cela soit plus régulier, souligne Hugo Lallain. Ce challenge va me pousser à laisser ma voiture au garage. »

Ce chef d’entreprise devra donc trouver des alternatives à la voiture pour aller à ses rendez-vous clients ou pour rendre visite à sa famille sur la côte. « Aujourd’hui, la réflexe voiture reste évident », avance Hugo Lallain qui espère changer ses habitudes, mais aussi faire des économies. Selon Ilévia, le budget moyen d’une voiture dépasse 200 euros par mois.