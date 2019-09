Handicap et Université : Le combat d’un Loossois

Hugo Van Leeuwen a décroché son bac mention bien en juillet dernier. Il souhaite devenir historien et s’est donc inscrit à l’université de Lille.

Mais ce Loossois de 18 ans est atteint d’une myopathie de Duchenne, une maladie qui le scotche sur un fauteuil roulant et le rend totalement dépendant sur le plan physique. Sa réussite scolaire, il la doit à son courage mais aussi à l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire et d’insertion à temps complet à ses côtés, financée par l’Education nationale.

Pourtant, cette aide n’est pas prévue par le ministère de l’Enseignement supérieur dont Hugo dépend dorénavant. Le jeune homme et sa maman, Nathalie Demeurisse, ont donc remué ciel et terre afin de trouver un financement pour cette aide humaine. Et s’ils sont parvenus obtenir un avis favorable auprès de la maison départementale des personnes handicapées, aujourd’hui mère et fils ont décidé de se battre pour les autres afin que les projets des jeunes en situation de handicap ne s’arrêtent aux portes de l’université.

« Nous demandons la création d’un statut d’auxiliaire de vie universitaire sur le même modèle que les d’auxiliaires de vie scolaire, avance le jeune étudiant. Sans cette aide humaine, je suis incapable de poursuivre mes études. » Nathalie Demeurisse a donc lancé une pétition sur internet pour demander la création de postes d’auxiliaires de vie à l’université. « Sans cette création, nous parquerons nos enfants handicapés dans des institutions spécialisées ou cachés dans nos domiciles, dépressifs car sans rêve et sans rôle social », insiste la mère de famille.

« On espère faire passer le message à madame Frédérique Vidal, ministre en charge de l’enseignement supérieur, avec cette pétition. L’objectif est que chacun puisse aller à l’université, peu importe sa différence physique et sans avoir à affronter un parcours du combattant pour obtenir une aide humaine », insiste Hugo Van Leeuwen.