Habebee Wrap, la start-up nordiste qui veut en finir avec le papier alu

Fini le papier alu, place au Habebee wrap, un tissu écologique qui emballe les aliments et qui peut être réutilisé de nombreuses fois!

Alizée Ségard et Eva Biscaïno ont lancé en août dernier leur start-up « Habebee Wrap », et proposent à la vente ces emballages en tissus produits à Villeneuve d’Ascq à base de cire d’abeille.

Ces emballages se veulent écologiques car ils remplacent les films aluminiums et plastiques, qui polluent énormément. Ils sont biodégradables et utilisables pour une durée de vie qui entoure les 6 mois. Leur forme permet de recouvrir les produits sans avoir besoin d’utiliser des attaches. L’emballage prend la forme du produit, le recouvre et le conserve (pain, Tupperware, bouteille de vin…)

Rencontre avec Alizée Ségard, cofondatrice, qui nous explique son produit et son engagement pour la préservation de l’environnement.