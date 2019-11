Grève des manipulateurs radios ce mercredi

Manipulateurs radios, « une profession peu connue et pas reconnue », cela pourrait être un des slogans que ces professionnels de la santé scandent ce mercredi à l’occasion d’une grève nationale. Un mouvement très suivi, et notamment à Roubaix « où on frôle les 100 % de grévistes », assure Thomas Ducrocq, manipulateur radio à l’hôpital Victor-Provo.

Ces derniers ajouteront donc leurs voies à la gronde qui règnent actuellement dans les hôpitaux : « Nous avons des objectifs chiffrés à atteindre qui, chaque année, augmentent », regrette-t-il. La T2A, ou tarification à l’activité, est notamment dans la ligne de mire de la profession. « Par exemple, on nous demande de pratiquer les coloscanners en cinq minutes, cela comprend l’accueil du patient, les explications de l’examen, la pose de la perfusion et l’introduction de la canule, relate Thomas Ducrocq, en cinq minutes, on n’a pas le temps de rassurer la personne. »

L’autre objectif de cette grève est de se faire connaître car les syndicats estiment que le métier a été oublié « dans les mesures salariales récentes du gouvernement ». « Nous voulons mettre en avant notre profession. » Leur mission : préparer psychologiquement et physiquement le patient, injecter les liquides de contrastes lorsque c’est nécessaire, régler les appareils, obtenir les images,… « On intervient dans tout ce qui se déroule en amont de l’interprétation des résultats par le radiologue. »

Augmentation de salaires, reconnaissance de la pénibilité, embauches ou encore accès aux primes font partie des revendications des syndicats. « Ce mouvement est aussi pour les patients. Il faut arrêter l’abattage et se concentrer sur la qualité des soins », lâche le manipulateur radio.