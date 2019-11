Grande manifestation des hôpitaux ce jeudi

Une journée d’action interprofessionnelle a lieu aujourd’hui pour « La sauvegarde de l’hôpital public ». Médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants… Ils devraient être nombreux à se mobiliser pour exprimer leur ras-le-bol. Plusieurs manifestations sont d’ailleurs organisées dans la région. Leurs griefs sont nombreux, ils demandent une augmentation du budget hospitalier, une remise à niveau des salaires, l’arrêt des fermetures de lits… Les syndicats exigent d’être reçu par le Premier ministre afin d’engager des négociations. « L’hôpital est devenu comme n’importe quel produit de consommation. On l’utilise 24h sur 24 h, du 1er janvier au 31 décembre, c’est une charge de travail importante et les personnels fatiguent », rapporte Christian Erb, anesthésiste-réanimateur au Centre hospitalier universitaire de Lille. « Plus de la moitié du temps de l’année, les cadres gèrent des problèmes de pénuries de personnel qui vont de l’agent de service hospitalier en passant par les aides-soignants, les infirmiers et les patients sont moins bien pris en charge. On ne s’y retrouve plus en matière de qualité des soins », enchérit Clément Fournier, praticien hospitalier.

À l’hôpital Victor-Provo de Roubaix, la situation est sur le point d’exploser. « Six mois de grève aux urgences pour obtenir du personnel, quatre mois de grève à la maternité pour les mêmes motifs », rappelle un tract de l’intersyndicale. Sans oublier les différents services où la colère monte à cause du manque de moyens. Chose très rare, après le rassemblement prévu aujourd’hui dans le hall de l’hôpital Victor-Provo de Roubaix, une manifestation partira à 14h de l’établissement pour rejoindre la mairie.

Les établissements français accumulent un déficit de 30 milliards d’euros et vivent donc à crédit. Ce déficit impacte sur la marge budgétaire de ces établissements et sur leurs capacités à investir, notamment dans du matériel à la pointe de la technologie, dans de nouveaux bâtiments ou bien même restaurer les locaux actuels.

L’accès aux soins est lui de plus en plus difficile : déserts médicaux, crise des urgences, fermetures de lits, des patients qui se retrouvent n’importe quel services, fermeture d’hôpitaux, de maternités, de SMUR …

La manifestation nationale se déroulera à Paris le 14 novembre à 12h à partir du métro Port Royal, départ 14heures vers le Sénat, l’assemblée nationale et Matignon.