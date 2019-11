Grand Lille TV deviendra BFM Grand Lille le 3 février prochain

Le 3 février prochain, Grand Lille TV et Grand Littoral TV vont devenir “BFM Grand Lille” et “BFM Grand Littoral”.

Deux chaînes d’information locales, 7/7, 24/24, avec deux nouveaux rendez-vous : 2 tranches d’information, 6h30-9h30 le matin, et 17h-20h le soir.

Cette nouveauté a été présentée ce jeudi matin lors d’une conférence de presse dans nos locaux. Il ne s’agit pas d’un rachat, mais plus d’un partenariat, puisque BFM ne possède que 45% des parts des chaînes.

Des chaînes qui seront d’ailleurs renforcées, puisque les équipes vont être presque triplées. Avec de nouveaux rendez-vous, notamment politique (le lancement étant prévu le 3 février, un peu plus d’un mois avant les municipales….) mais aussi une plus grande place aux sports.

A noter que, pour les téléspectateurs, les numéros de chaînes resteront les mêmes.